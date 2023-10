Idén is felvonulással emlékeztek meg Tatán az 1956-os forradalom helyi eseményeire és szereplőire. A menet a Kossuth térről, dr. Némethi László emléktáblájától indult, majd a hagyományokhoz híven a tatai dandár katonazenekarának kíséretében megálltak a Rákóczi utcában dr. Mészáros Gáborra emlékezve, és a Hősök terén a kommunista diktatúra áldozatainak emlékművénél. Utána a tópartra vitt a megemlékezők útja, ahol az 1956-os kopjafát, majd a Kodály téren a Hősök emlékművét koszorúzták meg. Végül az Ady Endre utcában, a rendőrség épületénél emlékeztek meg a sortűz áldozataira, a felvonulás pedig ahogyan minden évben a Baji úton, az 1956-os emlékkőnél ért véget.

Az egyes helyszíneken a hősök leszármazottjai elevenítették fel saját gyermekkori emlékeiket, vagy szüleik elbeszélése alapján számoltak be a tatai forradalomról. A gyerekként átélt borzalmak, a tankok látványa, a katonák jelenléte és a folyamatos rettegés elevenedett meg ezekben a megemlékezésekben. A felvonulókat a hagyományokhoz híven most is a tatai dandár katonazenekara kísérte, az emlékműveknél pedig most is koszorúval tisztelegtek a tatai hősök előtt.

A felvonulás utolsó állomása a hagyományoknak megfelelően idén is Bajon, az egykori laktanya előtti emlékkőnél volt, ahol a Tatai Kistérségi Többcélú Társulás is tisztelgett a forradalom hősei előtt. A helyszínen Schunder Tibor, Baj község polgármestere mondott beszédet.

– A halottak tisztelete a jelen és a jövő alapja. Arra késztet minket, hogy az örökül hagyók céljait kövessük. Mi, késői magyarok tudjuk, hogy mit jelent ennek az örökségnek az önkényes kezelése, az előttünk járók céljainak feladása – mondta beszédében a polgármester.