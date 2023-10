Hatvankét millió forintból újult meg a Nagyigmánd-Bábolna vasútállomás felvételi épülete, amelyet október 11-én, szerdán adtak át ünnepélyesen. Szilágyi Tibor, a MÁV fejlesztési és beruházási főigazgatója a szerdai átadón elmondta, a Magyar Falu Programban a Miniszterelnökség 2 milliárd forinttal támogatja a vasúttársaságot, amelyet a MÁV Zrt. vasútállomások fejlesztésére fordít. Így újulhatott meg a Nagyigmánd-Bábolna vasútállomás felvételi épülete is.

A főigazgató beszélt arról is, hogy a felújításnak köszönhetően új helyiségeket alakítottak ki, megszépült a váró is. A külső homlokzatot felújították, a tetőszerkezet hibáit pedig kijavították. Hangsúlyozta, az 5-ös vasútvonal nagyon fontos eleme a MÁV hálózatának, most és történelmi viszonylatban egyaránt. Emlékeztetett, Székesfehérvárnak ez volt az első vasútvonala az 1860-as években.