A kommentelők megrohamozták a város Facebook-posztját, amelyben beszámoltak a bányászati múzeumban ezen a hétvégén érvényes házirendről. A koncerteknek és a programok javának egyébként a közelmúltban felújított Bányászati Múzeum ad otthont, így Mujahid Zoltán, Kalapács József, a Bestiák, a Zanzibár, Kökény Attila és a New Level Empire fellépéseire is ugyanezen szabályok vonatkoztak és vonatkoznak.

A rendezvényre és onnan az oroszlányi polgármesteri hivatalig egyébként ingyenes buszjáratviszi a résztvevőket szombaton és vasárnap is. Megjegyzendő: a létesítményt a közelmúltban újították fel, és erdős területen, fák között fekszik, így a tűz-és robbanásveszélyes eszközök tiltása éppúgy érthető, mint például a drónoké, amelyek, pláne sötétben könnyen a lombok között végezhetik.

Máshol is komoly tiltólisták vannak

A tiltólista több eleme ismerős lehet azoknak, akik járnak nagyrendezvényekre vagy nagyobb szórakozóhelyekre. Például a tatai Víz, Zene, Virág Fesztiválra se lehetett bevinni gázspray-t, viperát, esernyőt, gyúlékony anyagot tartalmazó holmit, de félméteresnél nagyobb fémláncot, drogot, alkoholt se, valamint egyéb, a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat. A fővárosi Budapest Parkba például kérik, hogy senki ne vigyen magával graffitizésre alkalmas eszközöket (festékszóró spray-t és filctollat), másokat veszélyeztető eszközöket, amelyek közé sorolják a fémkulacsokat, parfümös üvegeket is), a profi objektítves kamerákat, amik fél kilónál nehezebbek. Sőt, nemzetközi koncerteknél eleve a fényképezőket, a molinókat, zászlókat. A szintén budapesti Ötkertben szintén a már említett kormányrendelet alapján korlátozzák, mi vihető be. Az EFOTT-ra se vihető be esernyő, fegyver, robbanékony-, mérgező- vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgy vagy eszköz többek között.

A kommentelők egy része kikérte magának, hogy meg akarják mondani nekik, hogyan érezhetik jól magukat, mások azt mondták, egy pesti koncertre könnyebb bejutni, volt, aki kínosnak nevezte a tiltólistát, és sokan élcelődni kezdtek azzal, hogy ez Tóth Gabi miatt van. Ahogy a Tények írja, voltak, akik kiskaput kezdtek keresni, mondván, ha igazi fegyvert nem vihetnek, akkor majd pakolnak tojást meg paradicsomot. A felvetésből kiindulva nem a főzőversenyre készültek... az anyukák a cumisüvegek és a pelenkázó táskák miatt aggódtak többek között.

A város önkormányzata a Facebook-oldalán reagált a felvetésekre. Mint írták, a programokra bőven 1000 fő feletti látogatót várnak a szervezők, s ilyen esetben szigorú előírásoknak kell megfelelni, de ők sem tartják életszerűnek, hogy egy gyerek cumisüvegét elvegyék, vagy egy babakocsit ne engedjenek be, vagy a gyerek frissítőjét. Kérték, hogy ha valaki ilyet tapasztal, az jelezze ezt a szervezőknek.

Következő posztjukban kiemelték, hogy a Bányásznapi rendezvényről megjelent biztonsági szabályok eddig is életben voltak, viszont azokkal eddig Oroszlányon azért nem találkoztak, mert nem nagyon voltak olyan nagyrendezvényeik, amelyeken ezeket be kellett vezetnünk.

Mint fogalmaztak, szervezői döntéseken és törvényi előírásokon múlik a nagyrendezvények szervezése, az, hogy mi vihető be. Emlékeztettek rá: ugyanezen szabályok voltak már érvényben a júniusi Szentivánéji programokon és az Edda-koncerten is.

− A Bányásznapon ezek betartását, mint szervezőn azonban most az önkormányzaton kérik számon. Mint ahogy a korábbi Bányászati Múzeum területén megtartott rendezvényeknél, a szervezők most is a rendőrséggel közösen, a többi hazai nagyrendezvény gyakorlatát is figyelembe véve alakította ki a szabályokat, amelyet a katasztrófavédelem hagyott jóvá − részletezték.