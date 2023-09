A munch, avagy ételmentés egy szemléletformáló mozgalom, amely válasz a túltermelésre, túlfogyasztásra is. A „pocsékba ment”, azaz kidobott élelmiszerek tömegének statisztikája évről-évre riasztó mennyiségekről árulkodik, amellett, hogy arról is számos híradás szól, hogy sok háztartásba nem jut elengedő mennyiségű és minőségű étel. E polémia egyik feloldási lehetősége a munch, ami ugyan szó szerinti fordításban csámcsogást, nyámmogást jelent, de a munch, az ételmentés, mint vásárlói mozgalom valójában egy szemléletformáló praktikum.

A lényege, hogy a „muncholásban” résztvevő áruházak, boltok, éttermek, pékségek a még nem lejárt szavatosságú – de már közeli lejáratú – árukat zsákbamacska-szerű összeállításban, az eredeti áraknál lényegesen olcsóbban kínálják. A munch a digitális kor elemeként lépett a színre Magyarországon is, egy kicsit a netpincérek, ételfutárok, webéttermek, webshopok működése logikáján.

A Munch applikáció mobiltelefonon vagy számítógépen való használatával megadhatjuk, hogy hány kilométer sugarú körben működő boltok, éttermek munchos kínálatát várjuk, illetve megadhatjuk, hogy milyen termékkategória, milyen csomagolás szerint kívánunk ajánlatokat kapni.

A zöldségcsomagok mellett a péktermékekből a legnagyobb a munch-választék

Forrás: Kemma.hu

Az így személyre szabott választákban például alapvető élelmiszerek, pékáru, éttermi készételek közül választhatunk, az eredeti árnál lényegesen, nem egyszer félárnál is olcsóbb árfekvésben. A cél az, hogy az üzleteknek ne kelljen kidobni a még fogyasztható termékeket, a vásárlók pedig pénztárcájuk védelmében jóval olcsóbban jussanak hozzá jóminőségű ételekhez. Mint a közösségi oldalakra kitett muncholós posztokból kiderül, közepes vagy jó egzisztenciával rendelkezők is nagy elánnal veszik igénybe ezt a fajta vásárlási módot. Zöldség, gyümölcs, szárazáru, készétel konzerv, s mindenféle más élelmiszer kerül ilyenkor a háztartásokba, nagyon olcsón.

A Munch több más vármegyei településhez hasonlóan Esztergomban és környékén is népszerű, hiszen itt is több olyan bolt, étterem van, mely csatlakozott az ételmentés mozgalmához. Néhány muncholó vásárló pedig arról számolt be, hogy az applikáció révén már háztartásuk működési rendjébe már napi rutinként használják a munchban közreműködő boltok, éttermek kínálatát, ami – elmondásuk szerint – ugyan kissé véletlenszerűen határozza meg az adott napi, heti ételek otthoni menüjét, de ez egyben a változatosságban jelent előnyt.

A munch, ami éjfél után egy perccel elfogy Tatabányán olyan népszerű lett a muncholás, hogy gyakorlatilag a nap mint nap meghirdetett csomagok mindegyike gazdára talál. De az elérhető csomagok közül is talán a legkelendőbbek a Tibani cukrászműhely sütéményes munch-ai.

– Mi azért vágtunk bele a Munchba, ami ennek a "mozgalomnak" a lényege is, hogy a kidobástól mentsünk élelmiszert. A süteményeknél van egy tálcaméret, a boltokba azon küldjük a sütit, így sütés után mindig keletkezik maradék. Az eredeti cél ennek a mentése lett volna, hiszen a Munch lényege az ételmentés – árulta el Németh Norbert, a tatabányai Tibani cukrászműhely üzemvezetője, hozzátéve, hogy a minőség viszont ilyenkor nem egységes, tényleg a maradékról van szó, ami egyébként megszokott a Munch rendszerében. – Nekünk viszont, pechünkre, nagy szívünk van, olyan terméket szeretnénk adni, ami biztosan nem okoz csalódást, hanem valóban örömet szerez. Így maradék helyett mi ugyanolyan minőségű sütit teszünk a csomagokba, mint amit a vásárló rendes áron az üzletekben megvehet. Ez nyilván nem kifizetődő, reklámértéke sincs, de annyira lelkesek a tatabányai muncholók és velük mi is, hogy végül ez lett nálunk a Munchból – mondta Németh Norbert.

Munchaikat csak azoknak van esélye megkaparintani, akik az éjfél utáni percekben csapnak le a nyalánkságokra. De azoknak sem kell beérniük puszta nyálcsorgatással, akik lemaradnak róla, hiszen három tatabányai Lipóti pékségben, a sárberkiben, a dózsakertiben és a Kodály tériben kárpótolhatják magukat. Igaz, teljes árért cserébe.

Arról is beszámoltak a muncholók, hogy a boltok mellett érdemes a kifőzdék, éttermek, büfék munch ajánlatát is megnézni, mivel ott még inkább a hatékony a folyamat: a töredékáron elvihető, de teljes értékű éttermi ételekkel már tulajdonképpen csak a melegítés gondja marad a háziasszonyra. És ami az éttermeknél plusz bónusz, ott nem a hely határozza meg a megvásárolandó terméket, hanem a vevő. Az említett applikációban további hasznos információkat adnak maguk a korábbi muncholók, akik – hasonlóan a szálláshelyekhez – csillagokkal osztályozzák elégedettségüket, illetve az árut felkínáló hely tájékoztatást ad a hely nyitvatartásáról, valamint arról, hogy még hány darab felkínált olcsó termék vár vevőre.

Szem-szájnak ingere a tatabányai sütimunch

Forrás: Kemma.hu

Vármegyénkben általánosságban az országos üzletláncok boltjai, a városok nagy forgalmú üzletei, éttermei mellett a kisebb települések boltjai, kifőzdéi is ott találhatók az ételmentők listáján. Tatabányán, Tatán, Komáromban, Esztergomban, hogy csak a legnagyobbakat említsük, több multiáruház és helyi étterem, pékség, sőt virágbolt is szerepel a felkínálók között.

A munch.hu oldalon minden információt megtalálnak azok, akik a takarékosságnak, az ésszerű vásárlásnak, fogyasztásnak a hívei, és szívesen mentenének ételt vagy más terméket. A honlap mellett mobilos applikáción is lehet böngészni keresőszavakkal és térképen. Aki pedig „muncholásra” adná a fejét, jó ha tudja, hogy az élelmesek már éjfélkor lesben állnak, hogy időben lecsaphassanak a legjobb csomagokra.