Az ünnepségen Kolonics Péterné polgármester köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket, majd felidézte, hogy 1993-ban épült a sportcsarnok és három évtizeddel ezelőtt nagy dolognak számított, hogy a község egy ilyen modern intézménnyel rendelkezett. Az eltelt évek alatt a tetőszerkezetet fedő trapézlemez héjalás elöregedett, több helyen beázott, így csapadékos időben veszélyessé vált a sportolás. Omlott a vakolat, az ereszcsatorna is elöregedett.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Önkormányzat által koordinált TOP keretében 120,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatást ítéltek meg számukra és mintegy 19 millió forint önkormányzati önrészt tettek hozzá a projekthez, így a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.-vel közös konzorciumként megvalósíthatták az energetikai korszerűsítést. 2022 augusztusában kezdődött el a felújítás, kicserélték a tetőpaneleket, új homlokzati nyílászárókat építettek be, a tetőszerkezet mellett a külső falakat is hőszigetelték. Akadálymentesítették a parkolót és a bejáratot, sőt mozgáskorlátozott személyek által is igénybe vehető mellékhelyiség is létesült. Megköszönte a projektben résztvevők munkáját, majd úgy fogalmazott: Vigh Gábor, a sportcsarnok egykori gondnoka és vezetője is büszke lenne a megújult épületre.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elmondta, hogy Csolnokon a TOP-ban a sportcsarnok mellett, egy másik pályázatban a polgármesteri hivatal, illetve a Csolnok és Környéke Körzeti Óvoda is energetikailag korszerűbb lett. Kijelentette, hogy a TOP-hoz hasonlóan, a TOP Pluszban is arra törekednek, hogy az alapvető szolgáltatások minden településen egyaránt elérhetők legyenek. Végül azt kívánta, hogy Csolnok a jövőben továbbra is töretlenül fejlődön.

Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője szerint a sportcsarnok a sportrendezvények mellett különféle programoknak, közösségépítő eseményeknek is otthont adhat. Véleménye szerint nemcsak a helyiek, hanem a térségben élők is nagy hasznát fogják venni a megújult épületnek.