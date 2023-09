A közlemény szerint a tavaszi kihívás "minden várakozást felülmúló sikere" után szeptember 25-én ismét elindul Magyarország legnagyobb, mozgásra ösztönző programja a Magyar Szervátültetettek Szövetsége szervezésében, az Aktív Magyarország program támogatásával.

A versengésben, ami tavasszal 200 000 embert és 2000 iskolát mozgatott meg, a diákok, szülők és tanárok mellett most is mindenki részt vehet, aki mozgással szeretné segíteni az általa választott iskolát - tették hozzá. A kihívás végén 100 aktív és szerencsés iskola ezúttal is kap 1-1 millió forintot sporteszközök vásárlására - jelezték a közleményben.

Kifejtették, hogy a kihívás során a versenyzők virtuálisan végig járják és megismerik az Országos Kékkör túraútvonalait és legszebb látnivalóit, az applikáció naponta oszt meg érdekességeket a látványosságokról, az egészség megőrzéséről és a mozgás fontosságáról. A programban minden héten más-más sportoló, művész, ismert közéleti személy vagy szervátültetett inspirál a mozgásra - tették hozzá.

A játék során a résztvevők "lépéseket" gyűjtenek a kiválasztott iskola számára. Az iskolákhoz regisztrált játékosok lépéseit összeadják, és megjelenítik az Országos Kékkör útvonalán. Minden megtett Országos Kékkör (2586 kilométer) után egy "sorsjegy" jár, és ha ötöt összegyűjtenek, akkor indulhatnak a résztvevők a sporteszközök vásárlására 100 iskolának felajánlott 1-1 millió forintért - írták. A program szeptembertől az idősebb korosztályt is megszólítja. Magyarországon ma több mint 170 gyaloglóklub működik, amik feladatuknak tekintik, hogy a hatvan feletti korosztály rendszeresen mozogjon és társasági programokon vegyen részt.