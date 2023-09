Az év elején 22 ilyen jármű állt forgalomba a társaság DB Regio Bus Nord üzletágának kötelékében, most pedig megérkezett a 2022-ben megrendelt 49 darabos, komáromi gyártású flotta fennmaradó része is a fuvarozó DB Regio Bus Mitte divíziójához. A 27 környezetbarát járművet Frankfurt belvárosában veti be a társaság a traffiQ közlekedésszervező színeiben, írja a portál.

A Deutsche Bahn a járműveket egy 2021-ben megkötött keretmegállapodás terhére hívta le. Az üzlet részeként, első lépésben a vasúttársaság öt darab, még Kínában készült K9-est szerzett be 2021-ben, ezekhez csatlakozott most további 49 példány, melyeken 22-27 arányban osztozott a fentebb már említett két DB Regio kirendeltség. A Deutsche Bahn megrendelésére jelenleg további 17 BYD eBus gyártása van folyamatban a komáromi üzemben.

A 27 frankfurti rendeltetésű BYD a város nyugati részén állt forgalomba. A szolgáltató úgy számol, hogy a 27 jármű évente összesen 1,5 millió kilométert tesz majd meg Frankfurt útjain klímabarát módon.A háromajtós kocsikat 12 modulos, 422 kWh-ás kapacitással bíró, BYD lítium-vasfoszfát (LFP) vontatási akkumulátorcsomaggal szerelték, amellyel a gyártó vállalása szerint ideális körülmények között akár 400 kilométeres hatótáv is elérhető.