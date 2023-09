Idén rendhagyó módon nem álltak meg a felvonulók külön állomásokon. Molnár Erzsébet, Kocs jegyzője elmondta, hogy idén nagyon sok fellépő szeretett volna csatlakozni a felvonuláshoz, illetve sok autó is csatlakozott. Ha minden állomáson megálltak volna táncolni és enni-inni, akkor nagyon hosszú lett volna az út. Így most a faluház előtti teret rendezték be a mulatságra és ide várták a süteményeket, pogácsákat és a frissítőket.

− Tavaly egy kisebb kört ment csak a csapat, de így is nagyon sok idő volt, amig a három helyszínen fel és leszálltak és előadták a műsorukat. Mindenhol sok finomsággal várták őket, amit természetesen senki sem utasított vissza. Idén nagyobb kört terveztünk, az autókon ülve az egész falut bejárta a csapat és a faluházhoz visszatérve kezdődött a mulatság, ahol az óvodások léptek fel műsorral, de bemutatkoztak a mazsorettek, illetve a helyi asszonyok tánccsoportja. Este pedig a szüreti bálon Simonfi Gergő és Herczog Ricsi szórakoztatta a közönséget − mondta a jegyző.