Ódor Lajos, Szlovákia miniszterelnöke hétfőn részt vett az észak-komáromi Selye János Gimnázium tanévnyitóján. Ahogy az ujszo.com is írta, a nagykeszi származású kormányfő korábban az intézmény tanulója volt, így egykori diákként tért vissza az eseményre.

Ódor Lajos nem csupán beszédet mondott, a diákokkal is találkozott az iskola aulájában. Hangsúlyozta, amikor beiktatásakor arról egyeztettek, mely régiókba kellene ellátogatnia, azonnal tudta, hogy el akar jönni Észak-Komáromba kormányzása ideje alatt. Beszédében arra is kitért, nagyon szerette ezt az iskolát. Mint fogalmazott, bár a mostani diákok még talán nem tudják, ezek a falak, tanárok, osztálytársak faragnak embert a fiatalokból.

A miniszterelnök elmondta, a szakértői kormány nagyon tiszteli a tanárokat, és munkásságukat, ezt pedig ezzel a látogatással is igyekeznek kifejezni. Tanácsként fogalmazta meg, hogy a gimnazisták ne csak a jegyeikkel foglalkozzanak, illetve ne féljenek hibázni. Felhívta a figyelmet arra, mindenki tehetséges valamiben, az iskolának pedig az a dolga, hogy ezt a tehetséget megtalálja és felszínre hozza. Kitért rá, hogy a fiatalok ne féljenek kérdezni, esetleg meg is kérdőjelezni bizonyos dolgokat.

A tanévnyitó után Ódor Lajos régi osztályát is felkereste, ahol egykori, a leghátsó sorban található padjába is beült, valamint Keszegh Béla polgármesterrel, korábbi évfolyamtársával is beszélgetett. Rámutatott: fontos, hogy az oktatásban érdekes gondolatokat, összefüggéseket tanítsanak, erősítsék a kritikus és a stratégiai gondolkodás szerepét.