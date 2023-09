Első alkalommal szerveztek városi diáknapot szerdán Tatán, a Kastély téren. A házigazda TAVIDÖK (Tata Város Diákönkormányzata) diákpolgármestere, Ködmön Kristóf, a város alpolgármestere, Rigó Balázs, valamint ifjúsági referense, Cserteg István köszöntötte a fiatalokat. Előbbi jó és tartalmas időtöltést kívánt mindenkinek, Rigó Balázs pedig többek között felidézte az emlékezetes első pillanatokat a tatai diákság életéből.

Az általános- és középiskolásokat számos program várta az Esterházy-kastély árnyékában. A teljesség igénye nélkül: az ÁHI jóga, a Kuny Domokos Múzeum, a DOCK Közösségi Pont, a Peron Tehetségközpont is várta az érdeklődőket, miközben az Erasmus-programokról is számos információt lehetett megtudni. A környezetvédelemről, karbonsemlegességről az Energiaügyi Minisztérium sátránál, kisbuszánál volt szó, de a Te Vagy Önmagad Legjobb Verzirója Egyesület is képviseltette magát a programon, ahogy a tatabányai diákönkormányzat is. Mint kiderült, a tatai és a megyeszékhelyi diákságot tömörítő szervezetek kapcsolata immár felnőttkorba lépett: 18 éve működnek együtt különböző programok, tervek mentén. A megyeszékhely fiatalsága egyébként a főzőversenyen is képviseltette magát. A kereskedelmi iskola diákjai cigánylecsóval készültek a megméretésre.