Azt is mondja, hogy mehetnék biciklivel, vagy éppen busszal, ám mondjuk ha egy Epöl–Dömös–Tokod távot kell teljesítenem rövid időn belül, akkor bizony nem nagyon marad más választás. Emlékszem gyerekkoromban, a házunkkal szembeni parkoló még elégséges volt, most viszont már a zöldterület kikopott, sártenger van esők után, annyira kijárták már a járművek azt a területet is. Ahogy minden, a Föld védelmében indított akciót, úgy az Európai Autómentes Napot is érdemes egy kicsit más szemszögből is nézni. Tény, hogy a megnövekedett autóforgalom miatt sok település élhetetlenebb, vagy a levegő jóval szennyezettebb, de ez a közlekedési mód olyannyira elválaszthatatlanná vált az életünktől, mint például az internet. Ha a világhálót „lekapcsolnák”, akkor sokaknál a drogfüggőkhöz hasonló elvonási tünetek jelentkeznének. Az akciónap ötlete bár jó, de az emberek többsége nem tud – vagy nem is akar – lemondani az autójáról, legfeljebb arra lehet rábírni őket, hogy ne kocsikázzanak céltalanul, egy úttal intézzenek el több feladatot és ügyet. A növekvő üzemanyagár talán visszahúzza azokat a sofőröket a realitás talajára, akik eddig nem győzték utántölteni a kocsik tankját és megeshet, hogy még a biciklit is előveszik.