Varga Krisztián Esztergom Szentgyörgymező körzet önkormányzati képviselő konferálása után lépett a mikrofonhoz Hernádi Ádám polgármester az olvasókör udvarán megrendezett díjátadó ünnepen.

– A körünkben most azokat köszönthetjük kiemelt figyelemmel, akik ezt a darabka földet művelik és nemcsak művelik, de széppé is teszik. Köszöntöm önöket itt az olvasókörben a Legszebb konyhakertek versenye eredményhirdetésén, amely egy olyan hagyományba ágyazódott, amit a Szentgyörgymezői Olvasókör és az Esztergomi Kertbarát Kör tart életben – mondta Hernádi Ádám.

A polgármester arról is beszélt, hogy a „Legszebb konyhakertek” országos mozgalom idei helyi nevezettjei bizonyára ismerik azt a mondást, hogy „Aki egy egész életre szóló boldogságot szeretne, az műveljen kertet”, illetve Hernádi Ádám azt is hozzátette: a sokféle kertművelő van, köztük olyan, aki a rendet, van, aki az új növényfajtákat, van, aki az asztalra kerülő saját termelésű élelmiszer a fontos. A díjátadón ezúttal is három kategóriában adták át az elismeréseket: Közösségi Kert-, Normál, Mini, Balkon- és Zártkerti kategóriában.

A legjobb Közösségi Kertet idén a Zöldóvodának ítélte oda a Boldizsár Lóránt városi főkertész és Hüse Andrea kertész alkotta zsűri. A Normál, Mini, Balkon kategória legjobbjának járó díjat megosztva kapta Erős Miklós mini kertje és Pál Endre kertje, mely utóbbi egyben az országos díjra jelöltséget is megkapta. Zártkerti kategóriában Magyar József és Lukács Andrásné vette át az elsőnek járó elismerést, s őket is szintén országos díjra jelöltek közé sorolták. Ezután adták át az ugyancsak jelenlévő Erős Gábor országgyűlési képviselő által 2008-ban alapított Esztergomi Kertbarát Kör különdíjait.

Ezek között az Év Kertbarátja díjat Pál Endre, a Különdíjat pedig a Szentgyörgymezői Óvoda kapta. A szentgyörgymezői Szüreti zsongás már reggel elindult, akkor a településrész központi részén szüreti felvonulást tartottak, hogy aztán a olvasókörben gyerekjátékok, a felvidéki kéméndi Bokréta néptáncegyüttes szórakoztassa a publikumot. A Legszebb kertek díjátadója után senior táncshow, majd este felé borkósoltó, utcabál és zenés szüreti mulatság tette emlékezetessé szeptember utolsó napját Esztergomban.