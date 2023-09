Idén már 33. alkalommal szervezte meg a másfél hónapos Hopp Ferenc Madarásztábort a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Komárom-Esztergom megyei csoportja.

Közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy a madarásztábor fő célja a madárvonulás kutatás, gyakorlati madár- és természetvédelmi munka mellett a megyei fiatalok szemléletformálása, természetvédő utánpótlás kinevelése, és természetvédő közösség építése. Idén 147 fő kapcsolódott be a tábori életbe. Ők teljesen nomád körülményekben töltötték a napjaikat: a fürdést lajtból, a Fényes-patakban, illetve a község sporttelepén oldották meg.

Mint írták: a 6 hétig tartó szakmai munkának köszönhetően 54 madárfaj, összesen 3816 egyedére került gyűrű. Csonka Péter a csoport elnöke a Kemma.hu-nak elmondta, hogy idén sajnos a gyűrűzött faj és egyedszám is alacsony volt.

– A jelölt madárfajok között egyaránt találkozhattunk megszokott, valamint a Madárvártán ritkábban látható fajokkal is. A vonulás következtében éjszakázásra beszálló fecske fajok közül is szép számmal tudtunk gyűrűzni, így ennek köszönhetően ezek a madarak lettek a legnagyobb egyedszámban megjelölve, közülük is a füsti fecske volt a legmeghatározóbb, a maga 1596-os egyedszámával. Ezen kívül jelentős volt még a különböző poszáta fajok és nádiposzáta fajok jelenléte – magyarázta az elnök.

Csonka Péter kiemelte, hogy a nyár egyik nagy feladata az volt, hogy hidat építsenek a Ferencmajori Madárvárta megközelítéséhez.

– A Madárvárta el lett kerítve, az a területrész, amelyen futott az az út, amely biztosította a gyalogos és személy gépjárműves egyszerű megközelítést. Reménykedtünk és persze a háttérben egyeztettünk, hogy a kialakult helyzet megváltozzon. Azonban a csekély esélynél is kevesebb, hogy azt az utat valaha is tudjuk újra használni, elkezdtünk azon dolgozni, miképpen lesz a folytatás. Közel egymillió forintot költöttünk el az Száz Völgy Természetvédelmi Egyesületet "mobil" keretéből, hogy legyen gyalogos út a Madárvártára - magyarázta a csoport elnöke. Mint mondta, autós lehetőségről álmodni sem tudnak, mert ahhoz legalább harminc millió forint kell. Ugyanis ehhez közel 100 méteren méter magas betöltés és 3-4 híd kellene, akármilyen nyomvonalat választanának.