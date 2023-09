A Miscellanea Ecclesiae Strigoniensis című emlékkönyvben az esztergomi bazilika felszentelésének 150. évfordulója alkalmából tárják a közönség elé a főszékesegyház megépítésének folyamatát, illetve a felszentelési ceremónia részleteit. A Beke Margit által szerkesztett, mára könyvritkaság számba menő kiadványban többek között Erdő Péter bíboros, Cséfalvay Pál, múzeumigazgató Prokopp Mária művészettörténész és Hegedűs András, a Prímási Levéltár igazgatója írt fejezeteket.

Erdő Péter bíboros a bazilika sajátos helyzetéről, rangjáról, elnevezéséről adott számot. Itt olvasható: Az esztergomi székesegyház hierarchikus helyzeténél fogva kezdet óta első volt az ország össze templomai között. Ezt az elsőséget Kanizsai János prímás 1397-es kánoni vizitációs jegyzőkönyve magára Szent Istvánra vezeti vissza, aki ezt az épületet (és nem csupán az egyházmegyét vagy az érsekséget) Magyarország többi templomának fejévé, anyjává, tanítójává és érseki templomává tette.

A felszentelés 150. évfordulójára kiadott kötet illusztrációja az eredeti látványtervek egyikéről

Fotó: P. O. Z. / Forrás: 24 Óra

Ez utóbbi mondat olvasható a bazilika keleti homlokzatánál. A kötet nagy erénye, hogy abban a monumentális építmény tervvariációinak egész sorát mutatja be, illetve beszámol a tervezők Hild József, Packh János és Kühnel Pál ebbéli munkásságáról is. A főszékesegyház nemcsak az egyházi életben vált már tervezése idején az elsőszámú magyar templommá, de a korabeli építészszakma kiemelt jelentőségű feladatai is volt egyben. Erről szól a 19. század első felében műszaki újdonságnak számító megoldások felsorolása, továbbá a templom tervezőinek különféle építéstechnológiai részletei, itt is kísérve számos mutatós illusztrációval.

Beke Margit a bazilika négy építtető prímásáról írt dolgozatot a kötetbe, melyben Rudnay Sándor, Kopácsy József, Szcitovszky János és Simor János pályaútját és az építkezésben vállalt szerepét beszéli el. Cséfalvay Pál az 1856-os felszentelésének minden apró részletét tárja az olvasók elé. így többek között azt, hogy miként és hol látják el a felszentelési ünnepre meghívott magas rangú vendégeket, köztük a királyi családot, hány katonát, rendőrt kell a rendezvény idejére Esztergomba rendelni, hogyan kell feldíszíteni Esztergom azon közterületeit, ahol a bazilikán kívül az eseménysor epizódjai zajlanak.

E fejezetben olvasható, hogy a felszentelésről kiadványokat készítettek, illetve emlékérmet verettek [ahogy ez történt 150 évvel később, 2006-ban is], ahogy arról is tudósított Cséfalvay, hogy a meghívottak körében volt mások mellett a császári ház, a főhercegségek, Magyarország hercegei, a Monarchia összes püspöke, Magyarország káptalanjai, a kultusz-, a belügy-, a külügy- és az igazságügyminisztériumok vezetői, a katonai és a környező városok vezetőinek sora. A kötetben külön foglalkoznak Liszt Ferenc szentelési miséje létrejöttének történetéről, mely zeneművet a szentelési misén a nagyzenekar élén maga a szerző dirigált.

A könyvben a főszékesegyház képzőművészeti, építőművészeti különleges tárházáról, illetve statisztikai összesítésekben, táblázatokban a monumentális beruházás adatairól számolnak be, illetve hasonló precizitással vonultatják fel a kötetben a korabeli sajtó, a felszentelésről szóló rendkívül gazdag híranyagait, tudósításait, publicisztikáit.