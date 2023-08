A közelmúlt csapadékos időjárása miatt, szakmai körökben, jelentős peronoszpóra-fertőzésről lehet hallani, és nem csak vármegyénkben, hanem az ország valamennyi borvidékeiről. Hogy valóban ennyire gyászos-e a helyzet, egyebek mellett erről is kérdeztük Béger Ákost, a dunaszentmiklósi Kősziklás pincészet kiváló borászát és Emmer Szabolcsot, aki a borászat szőlőültetvényeinek szakavatott ismerője.

– Az esőzések ellenére a cél­egyenesbe érkeztünk – hangsúlyozta Béger Ákos.

– Megkezdtük a próbaszüretet, és most várjuk az eredményeket. Az időjárás szempontjából ez az esztendő nem volt kedvező. Tavaly például - a vegetáció ideje alatt - hatvanegy nap volt csapadékmentes. Idén viszont rengeteg „vizet kaptunk a nyakunkba”. Ez pedig nem csupán a növényvédelmet nehezítette meg, hanem a fürtök érését is. Az esőzések még a védekezés ütemét is nagyban befolyásolta. Miközben beszélgettünk, mellettünk Emmer Szabolcs traktorháton robogott el a Kősziklás dűlőbe, ahol a hagyományos szüretkezdő fajtát, az Irsai Olivért ment megvizsgálni, ellenőrizni.