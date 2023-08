A közösség, mint hajtóerő

A gyár dolgozói körében ősszel ünnepelte meg fennállásának 10. évfordulóját. A vidám hangulatú rendezvényen a környezetvédelem is megjelent. A munkatársak együtt több fát is elültettek a gyárhoz tartozó több hektáros területen.

– Fontosnak tartjuk, hogy ahol jelen vagyunk és működünk, ott a közösség szerves részévé is váljunk. Vállalatunk és gyárunk társadalmi szerepvállalásként kiveszi a részét a pandémia elleni védekezésből csakúgy, mint az ukrajnai háborúból érkező menekültek, és nehézsorsúak megsegítéséből. Munkatársaink javaslatára több szervezetet is támogatunk, és segítünk. Többek között így például a Tatabányai Család- és Gyermekjóléti Központnak illetve a Tappancs Állatmenhelynek tartunk hagyományosan karácsonyi gyűjtést, valamint a Szent Borbála Kórház Gyermekosztálya kapott tisztítószereket, a környei iskola és óvoda pedig ragasztót. Támogatásaink mellett a mozgást kedvelő kollégáink évek óta szívesen vesznek részt a megyében megrendezett futóversenyeken – sorolja Kocsis Zoltán.