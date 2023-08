A megyei jogú város önkormányzata közösségi oldalán tette közzé az információkat, s a felsőgallai kisposta kapcsán kiemelték: a szolgáltatóház felújítási munkálatai miatt az 5-ös postát a hátsó udvaron keresztül tudják megközelíteni. Azt is tudatták az ügyfelekkel, hogy az újra nyitó helyszíneken augusztus 7-ig technikai okok miatt nem lehet bankkártyával fizetni.

Tatabányán korábban civil kezdeményezés is indult a felsőgallai posta újranyitása érdekében. Három kisposta zárt be tavaly, s ezek közül a dózsakerti 9-es kivételével a másik kettő ismét látogatható. Ottjártunkkor is éppen érkezett valaki, aki kérdésünkre örömét fejezte ki az újranyitás miatt.