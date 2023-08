– A nők részéről nagyobb az érdeklődés, a férfiakat valahogy nem látjuk a székekben. Vagy elzárkóznak, vagy még nősek, vagy egyszerűen beletörődtek a sorsukba. A fiataloknál viszont más a tendencia, a férfiak vállalkozóbb szelleműek, ők már komoly kapcsolatot keresnek. A gyengébbik nemnél azt látjuk, hogy lefoglalja őket a munka, a karrierépítés – részletezte Baranyai Mariann, aki néhány évvel ezelőtt indította el a gyors ismerkedést elősegítő alkalmakat. Azóta Esztergomban, Dorogon, Tatán és Tatabányán is rendszeresen szervez programokat a lábatlani édesanya és lánya, akik mellékállásban teltházas eseményeiken várják a 32 és 58 év közötti párkeresőket. Mint mondta, leginkább negyven-ötven év feletti vendégeik vannak.

Nem tudott eléggé időben érkezni az újságíró a tatai helyszínre, ugyanis Mariann személyesen fogadta a nap főszereplőit. Így aztán többször kért szünetet interjúnk során. A házirendről tudni kell – folytatta néhány pillanattal később – hogy regisztráció indítja el a folyamatot, akiket legalább hét, de akár tíz jelölttel is összehoznak. A minirandikra érkezők között fele-fele arányban vannak férfiak és nők. Az alkalmi párok leülnek egymással szemben egy asztalhoz, kapnak egy névkitűzőt és egy szimpátialapot is.

A bemutatkozás után a szimpátialapra jegyzik a másik oldalon ülő nevét és egy jelzőt, ami arra szolgál, hogy másnap is emlékezzenek az adott személyre. Annál is inkább, hiszen a szimpátialap alapján keressük fel másnap az egymás iránt érdeklődő párokat a jó hírrel, hogy szimpatikusak voltak valakinek, valakiknek. A név, és a jelző felírása után hét percet beszélgetnek a párok, majd a váltást jelző csengő hallatára a jelöltek x-et tesznek a név mellé, ha nem ébredt bennük érzelem, szívecskét pedig akkor, ha rokonszenvesnek vélték az aktuális partnerjelöltet. Ekkor a férfiak felállnak, átülnek egy másik számmal ellátott asztalhoz és a folyamat újraindul, csak ekkor már egy másik hölgyjelölttel – írja le a koreográfiát Mariann.

A tatai randira érkeztek olyanok is, akik éppen túl vannak egy előző kapcsolaton. Például Pami, aki 23 éves kapcsolatból szállt ki. Fotó: W. Zs. / Forrás: 24 Óra

Az első hétperces kör alatt alatt tovább beszélgetünk a főszervezővel. Kíváncsiak vagyunk a sikermutatókra, és egészen meglepő választ kaptunk. – A szimpátialapokon szereplő jelölések átlagosan 80 százalékban mutatnak egyezést, a visszajelzések alapján pedig több, mint 50 százalékban maradnak párban az egymásnak kölcsönösen szimpatikus felek – meséli Mariann, aki szerint a módszer hatékonyságát az utóbbiakon kívül számos sikertörténet igazolja: eljegyzésre is volt már példa.

Kitérünk arra is, hogy a legtöbb párkereső elsőként az életkora alapján dönti el, ismerkedésre méltó-e a másik. Pedig Mariann szerint nem a kor határozza meg a szerelmet. Ő és párja között 16 év a korkülönbség, ennek ellenére 6 éve tökéletes a kapcsolatuk. Olyannyira, hogy Mariann szeretné, ha a 7 perces randi párjai legalább annyira tiszta és őszinte szerelmet találnának, mint amilyen az övé és szerelméé.

A tatai randira érkeztek olyanok is, akik éppen túl vannak egy előző kapcsolaton, vagy rövid ideje váltak el, és kapnak új reményt a találkozások által. Például Pami, aki 23 éves kapcsolatból szállt ki. Mint mondja, idő kellett hozzá, hogy meglelje a nyugalmat maga körül. Eltelt nyolc év és csak ezután döntött úgy, hogy újra lehetőséget ad egy tartós és őszinte kapcsolatnak. Tatán, Tatabányán és Dorogon is tett már próbát, de úgy fogalmazott, vakvágányra került minden próbálkozása. Szerinte határozott személyisége riasztó a legtöbb férfi számára, de ismertsége okán sem könnyű a helyzete. Ő ugyanis Hódi Pamela unokatestvére, aki nagyon szeretne végre méltó társat találni. „ Mr. Amerika”- csak így nevezi azokat a férfiakat, aki elég pörgős életet élnek és akik mellett biztosan nem unatkozna egy percet sem. És így nevezi azokat a típusokat is, akik biztosan elhódítanák a szívét, de erre még várni kell.

Kisbérről érkezett János. A kissé félszeg úriember már rutinos versenyző a női kegyekért, ugyanis tavaly áprilisban jött először a rendezvényre és azóta többször megfordult már Mariann eseményein. Mielőtt még azt gondolnánk, hogy falja a nőket, nem, épp ellenkezőleg: eddig még nem találta meg élete párját. Egy próbálkozása volt már a 7 perc randinak köszönhetően, de a 44 éves társkereső inkább csak kapcsolatocskának említette a néhány hónapos ismeretséget. A benyomásai – mint mondja – nagyon jók, szépek a hölgyek, akikkel jókat lehet beszélgetni és mindig akad közöttük, aki kap tőle szívecskét.

Jöttek párt keresni messzebbről is. Például a 45 éves Kati Budapestről érkezett a vizek városába, mert lakóhelye környékén nem talált ehhez hasonló rapidrandi lehetőséget. Azt mondja, picivel több mint egy órás út háztól házig és ez még pont olyan távolság, ami számára vállalható egy kapcsolatban. A fővárosi hölgy rendszeresen sportol, többnyire fut és versenyekre készül, tehát olyan párt keresett magának, akinek szintén lételeme a testmozgás. Kati szerint nagyon fontos a közös hobbi, sőt azt mondja, teljesen más a fizikai az online jelenlétnél. Többször próbálkozott már társkeresőn, de úgy gondolja, ez az ismerkedési forma sokkal valósághűbb, mint bármilyen e-mailen, vagy chaten történő ismerkedés.

– Kellemes felismerés volt számomra ez a program. Ennyi idő, hét perc, éppen elég, hogy kiderüljön, megvan-e közöttünk az a közös érdeklődés és az az irány, ami össze tud kötni minket az élet további részében. Teljesen más valakinek a szemébe nézni és beszélgetni, pláne akkor, ha látod a csillogó szemekben a kölcsönös érdeklődést – árulta el portálunknak Kati, aki két éve egyedülálló és az ismerkedés minden formáját igyekszik megragadni, hogy megtalálja azt az illetőt, akivel együtt töltené életének további részét. Kati először próbálta ki a randizás eme formáját. A hat férfi közül akadt olyan, aki szintén szeret futni és jár via ferratara, úgyhogy a kettejük akár kialakulhat egy románc is a későbbiekben.

Egy, a neve elhallgatását kérő tatai hölgy is helyet foglalt a hetes számú asztalnál. A párkereső a végletekig hisz a számmisztikában. A csillagok állása pedig kedvezett neki: élete első ilyen találkozója, vagyis hétperces randija hetedik hónap 27. napjára esett, ami a szerencseszáma is egyben. Reméljük, szerencsét hozott neki.