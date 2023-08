Hajótöröttek

A barkácsolás és a közösségépítő programok mellett volt vitajáték is: a szituáció szerint a gyermekek hajótörést szenvedtek és a megadott listáról öt tárgyat választhattak ki, melyet magukkal vihetnek a csónakba. Ezután a csoportok szószólói mesélték el, miért és hogyan döntöttek. Készítettek palackpostát is, melyet a tervek szerint akkor bontanak ki, ha a diákok nyolcadikosok lesznek. Pósa Andrea köszöni az önkéntesként tevékenykedő Hummel Réka és Hummel Noémi, a Bajnán diákmunkát teljesítő Gimesi Laura és Sámpár Ajsa felső tagozatos diák segítségét is.