Jó ütemben halad az új városi könyvtár kialakítása az egykori Tiszti Klub épületében. Tata közösségi oldalán osztottak meg új fotókat az épület felújításáról.

A felvételeken még a tudásközpont tetejét is megleshetjük, ahol felülvilágító ablakok fogják biztosítani az épület belsejébe a természetes fényt. Az Ady Endre utca felöli oldalon pedig lekerültek az állványok, így újra zavartalan a közlekedés a járdán.

Mint arról korábban beszámoltunk, októberre készülhet el a tatai Magyary Zoltán Tudásközpont, ahol az új városi könyvtár is helyet kap majd. Erről Michl József, Tata polgármestere beszélt még a májusi helyszíni bejáráson. Ez a tudásközpont foglalja majd magába a közösségi felsőoktatási képzési központot is, aminek a fő része a Piarista rendházban van, továbbá a továbbképző központot is, ami mindkét helyszínen fog működni. Itt is lesznek majd továbbképzések.

Alapjában az épület legnagyobb részét a könyvtár és az olvasóterem foglalja majd el. A városvezető elmondta azt is, hogy a mozgássérültekre, a nehezen mozgókra is gondoltak, ők lifttel tudnak majd felmenni a karzatra. A kismamák, kisgyerekesek az emeleten kapnak helyet, ahol egy játszóház is lesz egy közösségi teremmel együtt. De lesz egy külön helytörténeti kutatóműhely is, ahol a helytörténeti gyűjtemény kap majd helyet. Az Ady Endre utca felőli oldalon pedig a vállalkozók találhatnak maguknak munkahelyet.