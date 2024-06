Dr. Horváth Sándortól, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtószóvivőjétől megtudtuk, hogy a bűnismétlés lehetőségének megakadályozása érdekében, a bizonyítás veszélyeztetésének megakadályozása érdekében rendelték el a letartóztatást, melyet az ügyészség indítványára a nyomozási bíró július 17-ig rendelt el. A végzést az ügyész tudomásul vette, az elkövető fellebbezést jelentett be.

Mint ahogy arról mi is beszámoltunk, munkavégzés közben egy férfi lábon szúrt egy autóbuszvezetőt Komárom-Esztergomban. A megtámadott és megszúrt vezető már korábban jelezte a munkáltató felé, hogy egy renitens személy a torka elvágásával is megfenyegette és kérte a munkáltató intézkedését. Most bekövetkezett az, amire az autóbuszvezető felhívta a telephelyvezető figyelmét és kérte a segítségét.