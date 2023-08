Létezik elöl gombos, hosszú- és rövid ujjú, karcsúsított, kerek vagy szögletes galléros, elöl kötős, illetve rövid derekú. Mára ugyanis már többféle anyagösszetétellel, és különböző szabásvonallal készülnek ezek a ruhák.

Jobban áll a matrózblúz, ha figyelünk a szoknyára is

– Személyre szabott megoldás az, amikor mindenki a saját testalkatához passzoló szoknyával viseli. Mert ebben az esetben a szoknya szinte biztos, hogy jól fog állni és jól is fogja érezni magát benne a diák. Lehet az egy egyenes ceruzaszoknya vagy „A” vonalú, esetleg lefele bővülő harang alakú szoknya, rövid vagy hosszabb változatban, de egy divatos bővebb szárú rövidnadrággal is el tudom képzelni, kinek-mit enged meg a testalkata – mondta, de elárulta azt is, hogyan lehet „játszani” a kiegészítőkkel.

Kiegészítőkkel is feldobhatjuk a tanévnyitós szettet, de a masni megkötésével is játszhatsz

Például egy színes nyaklánc, hasonló színű cipővel feldobható, de ugyanezt a hatást el lehet érni egy színes harisnyanadrággal, fehér zoknival. Lehet például kitűzni egy szép gyűrűt vagy kitűzőt is a gallér szalagjára.

Németh Angéla különböző matrózblúzokkal mutatta meg, hogy a saját stílusát is megtalálhatja bennük mindenki

Fotó: N. A. / Forrás: Beküldött

Lehetsz csinos vagy épp rocker is a matrózblúzban

– Volt egy laza, rocker lány osztálytársam, aki a matróz egyenruhából úgy hozta ki a maga stílusát, hogy a blúzt nem tűrte be a szoknya derekába, hanem csak úgy lógva hagyta és egy vászon tornacipővel viselte. De volt, aki a csinos, nőies oldalát mutatta meg azzal, hogy szépen betűrte a blúzt és magassarkúval viselte. Sok esetben a szoknyához viselt cipő stílusa meghatározza az egész megjelenést. A nőies körömcipőtől kezdve, szandálon, sportcipőn át a bakancsig szinte minden szóba jöhet – tanácsolta a stílustanácsadó, aki szerint mindig gyönyörű „színfoltjai a városnak” amikor szépen felöltözve mennek iskolába a lányok.