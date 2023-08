Programokból idén sem volt hiány, bár az esős, kora őszies időjárás miatt - mint azt Keil Richárd önkormányzati képviselő is elmondta - a kultúrházban kellett megrendezni a dunaszentmiklósi falunapot.

Délelőtt a gyerekeké volt a főszerep: a legkisebbeknek zenés, mondókás „Kerekítő” foglalkozást tartottak, majd egy bábszínházi előadást is megnézhettek. Kora délután tartották meg a szomódi tornateremben a hagyományos kispályás labdarúgó tornát, amelyen jónéhány osztrák vendég is részt vett. Majd szentmisével folytatódott a nap, utána pedig a kultúrházban Béger Ákos polgármester hivatalosan is megnyitotta a falunapot.

Az eseményt megtisztelte jelenlétével a vármegyei közgyűlés elnöke, Popovics György, aki egy díszes pendrive-on átadta a települést bemutató kisfilmet, amelyet a vármegyei önkormányzat készített – olvasható a Komárom-Esztergom Vármegye Önkormányzatának hivatalos Facebook-oldalán.

Egyúttal ismertette az összegyűltekkel a jó hírt, hogy a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére a Petőfi-Kenderkert utca mentén 50 millió forint támogatást nyert a település a vármegyei önkormányzat által koordinált TOP Pluszban.

A falunapon részt vett Czunyiné Dr. Bertalan Judit a település országgyűlési képviselője is, aki szintén köszöntötte a rendezvény résztvevőit, valamint hivatalos közösségi oldalán az eseményen készült fotókat is megosztotta.

Ezután a polgármester átadta a Dunaszentmiklós Községért Emlékplakettet.

– Idén a beérkezett ajánlások alapján a képviselők úgy döntöttek, hogy Stegmayer Mátyásné, Judit néninek ítélik a díjat. Judit néni a varrástudományával segíti már hosszú évek óta a települést. Nagyon sok fellépőruhát készített már a tánccsoportnak és a dalkörnek is – mondta a polgármester.

A kis ünnepség után kezdődhetett a műsor, akit a Tanzgruppe Niklo nyitotta meg, majd a Heimatskreis Niklo énekkar műsora következett. A fellépéseket az idei évben fennállásának 10. évfordulóját ünneplő Kindertanzgruppe Niklo nagyszerű produkciója zárta. Természetesen a délutáni rendezvény ideje alatt sem unatkoztak a gyerekek: a nemzetiségi teremben különböző ügyességi játékok várták őket. Végül egészen hajnalig a pilisvörösvári Ungarndeutsche Jungs zenekar húzta a talpalávalót.