Gyerekkorától részese

Gengeliczky Dávid nyolc éves kora óta részese a tábor életének, mégis öccse László az, akit jobban megfogott a faművesség.

- Nálam ez megmaradt hobbinak, otthon, a ház körül is nagyon sok mindent elkészítek fából, akár egyedi stílusban, de még sincs hozzá olyan szemem, mint az öcsémnek, aki fantasztikus dolgokat alkot. Nemcsak a gyerekkorunkat, hanem a felnőtt életünket is átölelte ez a közeg, nem meglepő, hogy nagyon sok barátot, tudást és emberi értéket kaptam a fafaragástól. Azt gondolom, ezzel nem vagyok egyedül, hiszen azok az emberek, akik évtizedek óta visszajárnak, nem jönnének el, nem lenne számukra is fontos a jelenlét.