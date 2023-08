Az idén is tíz példamutató személyiséget, illetve csoportot jelölt a Prima Díjra a Vállalkozók és Munkáltatók Szövetsége (VOSZ) Komárom-Esztergom vármegyei szervezete. Olvasóink szavazati alapján valaki Prima Közönségdíjat kap majd. Sorozatunkban egyesével, videós formában mutatjuk be a jelölteket, ABC-sorrendben haladva. Magyar Tudomány kategóriában Dr. Schler Szilvia gyermekorvos várja a közönségszavazatokat.

További jelöltek

Magyar Irodalom: Sopotnik Zoltán költő, író, szerkesztő, kritikus

Magyar Színház és filmművészet: Varga Ágota író, szerkesztő, rendező

Magyar Képzőművészet: Kovács Melinda fotóművész

Magyar Oktatás és Köznevelés: Szekeres János testnevelő tanár

Magyar Építészet és Építőművészet: Markos Anikó építész

Magyar Sajtó: Fenyvesi Károly újságíró

Magyar Közművelődés: Aradvári Mihályné Szent Erzsébet Óvoda intézményvezető

Magyar Zeneművészet: Peron Music Alapítvány Pap Tibor elnök

Magyar Sport: Baj KSE Kerékpár Szakosztály Nagy Györgyi szakosztályvezető

Közönségszavazás

A szavazásra létrehozott felületünkön szeptember elsején este nyolc óráig voksolhatnak kedvencükre, arra, aki önök szerint a prímák közt a legprímább. A Vármegyei Prima Díjátadó Gálaestet, ahogy arról beszámoltunk, szeptember 15-én 18 órakor rendezik meg Tatabányán, a Jászai Mari Színházban. A támogatók szavazata alapján választják ki azt a három Prima Díjast, aki 1-1 millió forint pénzjutalomban részesül, illetve idén is lesz Közönség/Külön Príma Díj is.

Fontos tudni, hogy voksolásra buzdítani online és offline csatornákon is lehet, a jelöltek bemutatkozásait a közösségi médiában megoszthatják. Szavazni 2023. szeptember 1-ig lehetséges, egy jelöltre naponta egyszer, Facebook-azonosítóval, hamarosan pedig további szavazási lehetőségek is várják majd önöket. Így a [email protected] e-mailcímen, és a Forrás rádió weblapján is voksolhatnak majd. Offline módon is tudnak majd szavazni: a jelölteket többször bemutatjuk a 24 Órában. A Prima Jelöltek bemutatkozását kivágva és azt postán a 24 ÓRA szerkesztőségébe (Tatabánya, 2800, Mártírok útja 44.), vagy a VOSZ irodájába (Tatabánya, 2800, Fő tér 8/B) eljuttatva is szavazhatnak.