A beszélgetés során az is kiderült, hogy a tábor résztvevői között akadnak, akik már rendelkeznek konkrét elképzeléssel a jövőjüket illetően. Akadt, aki például hegesztő szeretne lenni, más egészségügyi dolgozóként szeretne elhelyezkedni, valamint a könyvelő és informatikai szakmáknak is voltak érdeklődői. Szilvási Ramóna felhívta a figyelmet arra is, ahhoz, hogy a számukra megfelelő pályát válasszák ki, fontos ismerniük saját magukat, erősségeiket és gyengeségeiket. Figyelmeztetett a nyelvtudás fontosságára is, valamint rámutatott, az lesz sikeres a munka világában, aki élni tud a lehetőségekkel, amelyeket kínálnak neki. Ezt követően a fiatalok gyárlátogatást tettek, amely során az egyes folyamatokat közelről megismerhették az ott dolgozók segítségével.