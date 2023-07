Lapunk most utánajárt annak, milyen következményei lehetnek az efféle életveszélyes manővernek. A KRESZ alapszabályait összegyűjtve, a következő szabályok érvényesek az utakon, gyermekkel az autóban haladókra:

A gépkocsiban vagy a mopedautóban 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert a jármű e célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell a gyártója által megadott szerelési információknak megfelelően rögzíteni.

A sokak által vitatott téma: hogyan helyezzük el a gyerekülést?

Mint az a közúti közlekedés szabályaiban is olvasható, a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban a jármű első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.

Tudtad?

3 évnél fiatalabb gyermeket csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szabad szállítani. A gépkocsiban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket a testsúlyához igazodó, kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni. A testsúlynak megfelelő jelöléseket feltüntetik a gyereküléseken is, a következő csoportba sorolás szerint:

0 súlycsoport: 10 kg testsúly alatt

0+ súlycsoport: 13 kg testúly alatt

I. súlycsoport: 9-18 kg testsúlyig

II. súlycsoport: 15-25 kg testsúlyig

III. súlycsoport: 22-25 kg testsúlyig

Első ülésen utazhat a gyermek:

A gépkocsi első üléséhez gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be - a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban -, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták.

Első ülésben nem utazhat a gyermek:

Nem szállítható az első ülésen harmadik életévét betöltött, 150 cm-nél alacsonyabb testmagasságú gyerek, még gyerekülésben sem.

A következő esetekben nem kell használni gyerekülést:

ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján nem alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szállítható);

ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel - testméretéhez igazodóan - biztonságosan rögzíthető;

ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást végző gépkocsi hátsó ülésén utazik;

ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentő gépkocsi betegellátó terében utazik;

a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban;

a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;

ha 3. életévét még nem töltötte be és állva utazik az autóbuszban;

ha külön jogszabályban meghatározott orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

Nézzük meg együtt újra a videót:

Mint az jól látszik, a nő ölében ülő gyermek nem éri el a 135 centiméter magasságot, így az imént felsorolt szabályokat jócskán megszegte.

De mi várható a sofőrre?

Amennyiben az illetékes szerv úgy ítéli meg, hogy a nő a közúti közlekedés szabályainak megszegésével közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton más vagy mások életét vagy testi épségét közvetlen veszélynek tette ki, úgy akár három évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.