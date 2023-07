Utunk a különleges fagylaltok nyomában először az újvárosi Gála Korzóba vezetett. A cukrászda kínálatából kiemelkedik a málnás sztracsatella és a francia drazséval megszórt hupikék fagylalt. Utóbbi íze kevésbé az áfonyára, inkább egy meghatározhatatlan „kék ízre” hasonlít.

Tej- és cukormentes specialitást is találtunk náluk: kiwit és mangós pisztáciát. A hagyományos barack, citrom, csokoládé és vanília mellett egészen különleges ízeket is kínálnak. Kérhetünk 4-5 dekagrammos gombócot a kefír fagylaltból, amit meghintenek tökmaggal és áfonyával, de egy gombóc karamellizált fehér csokoládé is 480 forint.

Ottjártunkkor ugyan elfogyott, de nagyon népszerű náluk a Gála krémes fagylalt is, ami a híres sütemény után kapta a nevét. És igen, akik szeretik, jól tudják, hogy a karamellcsík miatt különleges a krémes a Gálában. Most már a fagyiban is.

A Lotus fagyit viszik a legtöbben a bánhidai Roberto Cukrászdából. Legalábbis Somogyi Tifani eladó szerint, aki esküszik a karmellás-fahéjas kombinációra, mindezt kekszben és fagyiban. Árulnak sós mogyorós, meggyes, lime-os és zöldalmás fagylaltot is, de cukormentes verzió is kapható náluk, vanília. Egy gombóc átlagosan 4,5 dekagramm, amiért 450 forintot kérnek.

Évek óta nagyon népszerű fagyizó hely a Stop Cukrászda is, Sárberekben. Nagy a választék, több mint húsz íz közül lehet választani, gombóconként 400 forintért. Érdekességekből is akad bőven: marcipános meggy, mindenmentes dió, dia wellness – amúgy cukormentes – csoki. Tejmentes náluk a bodza, a csipkebogyó, az egres és a mangó.

A legextrémebb különlegességük mégis a túrós tészta ízű fagylalt. Elsőre bizarul hangzik, de a fagylaltok világában nem ritka a sós és az édes íz párosa. Most sem fog csalódni, aki az ebédlőasztalnál is kedveli ezt az egyveleget – bár a teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy szalonnapörc helyett inkább pirított bacont szórnak az édes falatokra. Szóval ízlés kérdése minden, de garantáltan nem lesz szokatlan a kombináció senkinek, aki emlékszik az óvodai konyha egyik jellegzetességére, a cukros tejfölre. A 4 dekagrammos gombóc végére érve már csak a tészta hiányzott ahhoz, hogy fagylaltozás közben ebédeljen is az ember.