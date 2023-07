Hidasiné Nánási Nikolett közművelődési szakember, a könyvtár vezetője férjével, Hidasi Milánnal mindig törekednek arra, hogy a nyári időszakban is tartalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújtsanak a fiataloknak.

– Többek között kézműves foglalkozásokat tartottunk, „Ki mit tud?”-ot rendeztünk, számháborúztunk, volt kötélhúzás. A kifordított mesék is népszerűek voltak: a régi ismert meséket modern köntösben kellett előadni. Ismét ellátogattak hozzánk a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének tagjai, az egyik nap pedig elutaztunk a Szigethalmi Vadaspark és Vadmentő Központba. Férjem elsősegélynyújtó tanfolyamot tartott és többórányi kitartó munkával készítette el a sötét labirintust. Ez egy székekből, asztalokból, fotelekből, polcokból épült, több helyiségből álló ház alaprajza volt, ahonnan egy kis plüsskutyát kellett kimenteni – mesélte.

Kötélhúzásban is összemérték erejüket az annavölgyi tábor résztvevői. A gyerekek megtanulták, hogy a közösségben töltött idő mindennél többet ér

A programok közül talán a Rejtély Annavölgyön nevű játék volt a legnépszerűbb a résztvevők körében: a történet szerint egy lányt elküldtek a könyvtárba egy táskáért, majd eltűnt. Később hang­üzenetet küldött, melyben elmondta, hogy idegen látogatók érkeztek, és kerestek valamit az intézményben, akik elől menekülnie kell.

Rejtvény formájában üzeneteket hagyott a gyermekeknek, melyek alapján megtalálhatták őt. Tíz állomás várta a táborozókat a településen, a feladatok megoldása után minden helyszínen volt egy feladvány, amelyekkel betűket lehetett összegyűjteni. Így jöttek rá, hogy hol lehet „fogva tartott” Hanna, a Bányász-emlékszoba ajtaját egy kódolt lakattal ellátott dobozba rejtett kulccsal lehetett kinyitni. Nem volt egyszerű, de a két csoport 2-2 óra alatt megoldotta a rejtvényt.

Megtudtuk azt is, hogy az idei táborban további újdonságok is voltak, például a klímavédelemmel és a felelős állattartással is foglalkoztak. Hidasiné Nánási Nikolett hozzátette: mind a húsz gyermek kapott egy-egy tisztséget, mindenki felelt valamiért. A gyümölcsös például azért felelt, hogy minden nap egyenek gyümölcsöket, így megtanulhatták azt is, hogy mindent meg kell osztani a másikkal. A közelgő újabb egyhetes turnusban további felejthetetlen élmények várják a helyi fiatalokat.