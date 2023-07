Semmelweis-nap 2 órája

Rangos elismerést vehetett át az oroszlányi főigazgató

Az idén is köszöntötte a bányászváros az egészségügyi dolgozóit Semmelweis-nap alkalmából. A rendezvényt, amelyen kitüntetéseket is átadtak, és amit kulturális műsor is színesített, a Hamvas Béla Gimnázium dísztermében tartották.

Lazók Zoltán polgármester beszédében megköszönte az oroszlányi egészségügyben dolgozók türelmét, alapos munkáját és azt a gondoskodást, amiért nap mint nap hálásak lehetünk nekik. A városvezető külön megköszönte a védőnők munkáját, akik július 1-től a vármegyei kórházhoz rendelve működnek tovább. A polgármester szakmai elismerést adott át dr. Varju János szülész-nőgyógyász, főigazgató főorvosnak 40 éve tartó kimagasló szakmai munkáért. Kérészy-Richter Márta védőnő, Fekete Zsolt mentő szakápoló, dr. Szenczi Julianna és dr. Lakatos Klára, valamint dr. Gieszer Anna Zsuzsanna csecsemő és gyermekorvosok több éves színvonalas munka után kaptak dicséretet. Jubileumi jutalomban részesült Domokosné Szabó Marianna, aki 25 éve dolgozik az egészségügyben. Harminc éve után kapott jutalmat Baranya Andrea, Horn Andrea, Nagy Róbert Miklósné, valamint Németh Istvánné. Nagyné Nemcsényi Ildikó és Hegyaljai Gábor pedig 40 évet töltötte a szakmában. Főigazgatói dicséretben részesült Gallóné Koronczai Andrea, Juhászné Vépi Zsuzsanna, Kállai Endréné, Láng Mihályné, Holup Ilona, dr.Varjuné Földes Zsuzsanna, Fedor Andrea, Markó Gyöngyi, Mészáros Ferencné, Kiss Győzőné, Nagyné Nemcsényi Ildikó, Kovács Terézia Ilona, Milánné Lackner Melinda, Tomayerné Werli Klára, Olácsi Imréné, Nagy György, dr. Dalos Veronika, dr. Magdics Márta Marianne, dr. Vajda Hilda és Lázár Éva. A rendezvény végén felléptek a Silhouette Balett táncosai és műsort adott Herczog Ricsi harmonikás.

