Újra lehet hasznosítani az abroncsot

Lieber Tamás elmondta, kevesen gondolják, de már a gumiabroncsok használata során is káros anyagok szabadulnak fel. A kopással apró mikrorészecskék kerülnek a szabadba és így mondjuk a tüdőbe, táplálékba, amelyek legalább akkora problémát jelentenek, mint a mikroműanyagok. De a szétdobált abroncsok is szennyeznek és nemcsak esztétikailag. Egyébként a leselejtezett gumik újrahasznosíthatók, a feldolgozás során első körben többnyire por, illetve granulátum készül belőlük, amelyeket azután az építőipar hasznosít, például alapanyagként belekeverhetik az útalapba, de készülhet belőle futópálya-burkolat, vagy istállópadozat is. Az abroncsokban lévő acélhuzalok is száz százalékban újrahasznosíthatóak.