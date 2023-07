Sok évnyi próbálkozás után, az elmúlt esztendőben úgy tűnt, hogy eredményre vezet egy új kereskedelmi lánc meghívása. Az önkormányzat hosszasan tárgyalt egy Nyergesújfalura is letelepedni kívánó céggel, amelynek építési engedély iránti kérelmét azonban elutasították. Fellebbezni nem lehet. Lakossági felvetéseket követően ezekkel a gondolatokkal, tényekkel indította helyzetelemzését a település weboldalán Mihelik Magdolna polgármester.

A városvezető jelezte azt is, hogy a döntés hatásköre a Hajdú-Bihar Vármegyei főispánnál van. Az úgynevezett, már mintegy tízéves Plázastop-törvény hatásaként több az elutasítás, mint a jóváhagyás. Jelenleg a négyszáz négyzetméternél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi ingatlanoknál az építés, az átalakítás, de már minden nem építési engedély-köteles változtatás, azaz a kész kereskedelmi épület felújítása is szakhatósági jóváhagyáshoz kötött.

Mihelik Magdolna arról is információt adott, hogy a kormányhivatal által kiadott elutasító nyilatkozatot ismeri az önkormányzat. Nem értenek egyet tartalmával, indokaival, de nem a polgármesteri hivatal a címzett, hanem a kérelmező. Mivel a tizenkét oldalas dokumentum nyilatkozat, nem határozat, így jogilag nem tisztázott, nyilvános-e. Az önkormányzat továbbra is mindent megtesz egy újabb bevásárló központ városba költözése érdekében. Akár lakossági aláírások gyűjtésével is.