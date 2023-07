– Ami valakinek az idejéből egy órát vesz el, az másnak a gyógyulást, és így egy egészségesebb élet ígéretét jelentheti – így kezdi Zigó Jana, a Magyar Vöröskereszt vármegyei koordinátora, aki nem győzi hangsúlyozni a véradás fontosságát, különösen a nyári hónapokban. A szakember jól tudja, hogy a szabadságolások és az oktatási szünet idején, a többi évszakhoz képest minden évben csökken a véradók aktivitása. Emiatt, bár folyamatosan szükség van véradásra, nyáron még fontosabb, hogy a lehető legtöbben rászánjuk magunkat az önzetlen segítésre.

– Az országos vérkészlet biztosításához naponta 1600–1800 önkéntes véradó jelentkezésére van szükség. Komárom-Esztergom vármegyében heti 250–300 véradóra, azaz napi 35–42-re van szükség. Mivel a vér 35 napig tárolható, fontos az állandó, rendszeres véradás biztosítása – nyilatkozta lapunknak a koordinátor.

A Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös nyári toborzóakciót indított júniusban, Véredben van a segítség! címmel. Mivel túl korai lenne statisztikát kérni, Zigó Janától a projekt részleteit kérdeztük. Mit mondta, igazi hőssé válni és emberi életeket menteni egyszerűbb, mint gondolnánk.

Testünk érhálózata átöleli a bolygót

Testsúlyunk mintegy 7 százalékát teszi ki a vérünk, azaz például egy 85 kilogrammos ember esetében körülbelül 6 kilogrammnyit. Ha az emberi testben található vérerek hosszát összeadnánk, akkor az eredmény hosszabb lenne, mint az Egyenlítő. Vért bárki adhat, aki elmúlt 18 éves és még nem 66 éves, valamint több mint 50 kilogramm. Férfiak akár 5-ször, nők legfeljebb 4-szer adhatnak vért. Véradás után felgyorsul a vérképződés, javulhat a közérzet és pozitív változás tapasztalható a teherbírásban. A vér­adók ne feledjék otthon a személyigazolványt, a taj- és lakcímkártyát. Egy alkalommal egy egységet vesznek le, a 4,5 deciliter vérből 3 vérkészítmény állítható elő. Ezért a szlogen: Adj vért és ments meg 3 életet!

– Egy akciófilm hőse átlagosan 35 sebet szerez, hogy életeket mentsen. Ám elég egy tűszúrás is ahhoz, hogy véradóként részt vegyenek a Magyar Vöröskereszt véradó rendezvényein. Az önkéntes véradás alkalmával egy egység vért veszünk le, amelyből háromféle vérkészítmény állítható elő. Ezekkel akár három ember élete is megmenthető – avat a részletekbe a vöröskeresztes szakember. Elmondta azt is, hogy a vármegye teljes területén egységesen jó eredménnyel zajlanak a kitelepülések, tehát a korábbi években kevesebb vér­adói számot produkáló Esztergom és térsége is felzárkózott.

A vöröskereszt nem marad hálátlan: minden évben kitünteti a sokszoros véradókat. Jelenleg a Pro Vita-díj a véradás legnagyobb megbecsülését jelenti: évente minden vármegyéből egy férfi és egy nő kapja ezt a díjat, aki eléri a 100 (hölgyek esetében 75) véradási alkalmat. Bár jelképes elismerések ezek, mégis óriási eszmei értékük van, hiszen az életmentést köszöni meg vele a karitatív szervezet.