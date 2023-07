A Tatai Városgazda Nonprofit Kft. felajánlásának köszönhetően a napokban egy kerti, komfort elemet kaptak a tatai mentősök, akiknek régi vágyuk volt a pihenőpont. A város közösségi oldalán számoltak be arról, hogy a cég munkatársai a mindennapokban egyéb módon is segítik az állomást, így korábban térkövezésre is volt példa.