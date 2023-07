Ezúttal Józsy Judit érkezett és a gyapjúról mesélt a gyerekeknek. A résztvevők megismerkedhettek a gyapjúfeldolgozás folyamatával, de lehetett karkötőket, nyakláncokat, öveket is készíteni. Emellett mesét is hallhattak a gyerekek, amelyen keresztül jobban megérthették az egyes folyamatokat. A program sztárvendége Ludmilla, az angóranyúl volt, akit a gyerekek meg is fésültek.