Schmelcz Gézáné, a Kemence Egyesület vezetője elmondta, a SüNI csoportot azért hozták létre 2020-ban, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekeket fejlesszék. Az intézményekben, a máltaisoknál és az idősek otthonában is tartanak foglalkozásokat az év során. Nyáron azonban sok intézmény ügyeleti rendszerben működik, ahová szintén kijárnak, de a felszabadult időben úgy döntöttek, a Jókai ligetbe is kitelepülnek annak érdekében, hogy azokat is megszólítsák programjukkal, akik eddig még nem vettek részt azon.

A fák árnyékában még a legforróbb napokon is kellemesen el lehet tölteni az időt. A nyugdíjas korosztály is szívesen játszik, de a gyerekek szintén nagy lelkesedéssel próbálják ki a különféle játékokat. A foglalkozások egészen augusztusig folytatódnak a ligetben, kedden és szerdán 10 órától.