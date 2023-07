A csend ereje

A tábort vezető festőművésztől megkérdeztük azt is, hogy mitől jó egy képzőművészeti alkotás. Kiderült, gyermekkorától a festőművészet világa veszi körül. Elismert alkotó volt édesapja, P. Bak János és keresztapja, Rudnay Gyula is. Biztos benne, hogy egy remek képhez szükség van a jó témaválasztásra, a tökéletes kompozícióra, a színek gazdag tárházára, a fények és árnyékok finom érzékeltetésére, a rajztudásra és a biztos ecsetkezelésre is. Ha mindez jól összejön, akkor a képet nézve beáll a csend. Csak a csendet követően nézi meg az alkotó szignóját.