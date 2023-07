Munkásságát 1997-ben Pro Urbe díjjal ismerték el. Érdekesség, hogy fia, ifj. Galambos Tamás éppen 20 évvel később ugyancsak Pro Urbe díjat kapott. Ezzel az elismeréssel nem csak testnevelő tanári munkáját, diákjaival elért szép eredményeit értékelték a város vezetői, hanem sportvezetői tevékenységét is. Természetesen a mostani emléktorna szervezéséből is oroszlánrészt vállalt.

Ifj. Galambos Tamás és a torna legidősebb játékosa, Németh Gyula

Fotó: K. L. / Forrás: 24 Óra

A résztvevő csapatokban – amelyek Ászárról, Csémről, Almásfüzitőről és természetesen helyből érkeztek – egykor magasabb osztályokat megjárt játékosokat is felfedezhettünk, többüknek Galambos Tamás volt a testnevelője és edzője is. Köztük volt például az a Mlinkovics László is, aki az 1997/98-as szezonban a Ferencvárosban is megfordult, és tagja volt az akkor ezüstérmet szerző csapatnak. Most a helyi Házitej legénységét erősítette. Egy női gárda is kezdeményezte, hogy részt vehessen a tornán, a szervezők örömmel látták őket is.