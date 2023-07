Az évtizedek óta várt fejlesztésről Zsolt Nándor Katolikus Zeneiskola közösségi oldalán osztották meg a legfontosabb információkat. Mint ismeretes, az intézményt gyalogosan a Bottyán és Béke hidak felől, míg járművel kizárólag a Béke hídtól a zeneiskoláig vezető útszakaszon lehet megközelíteni.

Korábban csapadékos időkben többször is előfordult, hogy az épület előtti terület és az út is annyira felázott, hogy autókkal, de még járókelőként is nehezen lehetett eljutni a zeneiskolába. A hiánypótlónak számító fejlesztés lehetővé teszi majd, hogy a Prímás-szigeti nagy parkoló felől esőben vagy télen is kulturált módon lehessen odasétálni.

A posztban azt is említik, hogy reményeik szerint a szeptemberi tanévkezdésre lezárulnak a kivitelezési munkálatok, egyben köszönik az önkormányzat segítő hozzáállását, amellyel régi problémát orvosolnak.