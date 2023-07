A Bem József térnél tartott sajtótájékoztatón köszöntötték Erős Gábor országgyűlési képviselőt, Steindl Balázs és dr. Alberti Péter alpolgármestereket, Magyar Ákos tervezőt, Ozorák Gábor műszaki ellenőrt és Neuzer Andrást, a Neuzer Kft. ügyvezetőjét.

Popovics György, a vármegyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy Esztergom számára nagyon fontos a kerékpáros közlekedés. Felidézte, hogy a TOP tervezése idején a városban még két projektről is szó volt: az egyik az ipari parkba vezető kerékpárút, a másik pedig a mostani nyomvonal volt. Hangsúlyozta, hogy az utóbbi beruházásra megítélt 800 millió forint mellé még töblettámogatást is sikerült kérniük az irányító hatóságtól, így végül a teljes összeg 918 millió forint lett.

Véleménye szerint a kerékpározás reneszánszát éli, sőt óriási fejlődést tapasztal ebben a szegmensben. Hozzátette: egy város tekintetében a területfejlesztés akkor működik jól, hogyha előbb felmérik az igényeket, majd az elképzelésekhez önerőből vagy pályázat útján tudják biztosítani a szükséges forrásokat.

Hernádi Ádám polgármester kijelentette, hogy a kerékpárút elkészült szakaszával régi álma valósult meg az esztergomiaknak. Eddig is sokan használták a murvás utat, amelyen most már biztonságosan lehet majd eljutni a Palatinus-tóig. Említette azt is, hogy korszerű, LED-es közvilágítási hálózat is épült, így akár az esti órákban és lehetőség nyílik kerékpározásra.

Egyébként a 7,2 kilométeres kerékpárút a Mária Valéria hídfőtől a Schweidel J. utcáig kijelöléssel és helyenként burkolatfelújítással jött létre. A Schweidel J. utcától az esztergom-kertvárosi Sátorkő utcáig jórészt új építésű, szegélyekkel ellátott biciklis útvonalon haladhatunk, majd a Palatinus-tóig hátralévő szakaszon ismét a már meglévő úttesten jelölték ki a kerékpáros sávot.