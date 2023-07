A szövetség keretében működő Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat 150 magyarországi építőanyag-kereskedő helyzetértékelését és idei második félévi várakozásait összesítette. A tagozat elnöke, Juhász Attila közölte: tavaly, a konjunktúra időszakában a válaszadók 71 százalékának nőtt az árbevétele, idén azonban 92 százalékuk csökkenésre számít.

Idén eddig 34 százalékkal kevesebb áru fogyott, mint az előző év azonos időszakában. A legnagyobb probléma az építőiparban a megrendelések hiánya a válaszadók 83 százaléka szerint – emelte ki a tagozat vezetője. Rámutatott: kapacitásaikat az előző évek volumenéhez „lőtték be”, megrendeltek különböző logisztikai eszközöket, ezekre a visszaesés miatt most nincs szükség.

Juhász Attila elmondása szerint jelentős „árspirál” van, most megéri belevágni építkezésbe, felújításba. Példaként említette, hogy a betonacéloknál 35 százalékos, a faanyagoknál 20 százalékos az árcsökkenés. A vállalási határidők is jóval korábbra kerültek – tette hozzá. Mára megszűnt az áruhiány is, mindent be lehet szerezni – jelentette ki.

A felmérés alapján ugyanakkor a cégek a költségek emelkedésére számítanak, csökkenésre csak a szállítási díjakban, a forgalom visszaesése miatt – mondta el Juhász Attila. A veszteségek mérséklése érdekében a kereskedőcégek 71 százaléka készül energiatakarékossági intézkedésekre, fejlesztésekre, másrészt a termékek és szolgáltatások bővítésében, a digitalizációban, az internetes értékesítés fejlesztésében látják a kiutat – magyarázta Juhász Attila.