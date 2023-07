Interaktív régészeti programmal is készül az esztergomi MCC Fesztre a Magyar Nemzeti Múzeum – adta hírül az MTI. Mint a múzeum hivatalos Facebook-oldalán kiemelik, céljuk, hogy a fiatalok körében minél népszerűbbé tegyék a régészeti munkát, a magyar történelem iránti érdeklődést. Éppen ezért mindamellett, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum Régészeti Intézete is jelen lesz a július 27. és 29. között zajló MCC Feszten Esztergomban, ajándék MNM fesztiváli jegycsomaggal” is készülnek.

Az MNM standjához ellátogatók egy különleges jegycsomagot is kapnak, amellyel a fesztivál ideje alatt ingyen látogathatják meg az Esztergomi Vármúzeumot, a Babits Mihály Emlékházat és a Balassa Bálint Múzeumot, a Magyar Nemzeti Múzeumba pedig egészen év végéig érvényes lesz az ajándék belépő. A Vármúzeum az esztergomi vár bástyarendszerének déli pontján található és különleges kincseket őriz a magyar állam születési helyéről, emellett a királyi palota termeiben lévő helyiségeket mutatja be, amelyet korhű berendezések díszítenek. A vár déli részén található az Árpád-házi királyok palotája, valamint annak maradványai.

A múzeum több mint 220 éve kutatja fel, őrzi és mutatja be a magyarság történetét, valamint az ezen a tájon élő népek őskori, ókori emlékeit. Ezt a tevékenységét ismerhetik meg részletessebben a fesztivál látogatói - mutatnak rá a közleményben.

A Dead end - Antropológiai sarokban például az érdeklődők Dr. Csont bőrébe bújva betekintést nyerhetnek abba, mikén lehet megismerni a múlt emberét a maradványaiból. Bemutatják, hogyan derül ki egy leletből, hogy az illető miben halt meg, hány éves volt, férfi volt-e vagy nő, valamint, hogy milyen betegségei voltak. Az eseményen a látogatók érdekes példákon keresztül megismerkedhetnek a történeti embertan rejtelmeivel és szabadon kérdezhetnek majd a szakemberektől.

A Zootropolisban az ásatások során előkerülő állatcsontokról is lehet majd érdekes információkat megtudni, és a résztvevők egy kirakós játék során próbálhatják meg kitalálni, hogy melyik csont melyik állathoz és milyen testtájhoz tartozhat.

A Magyar Nemzeti Múzeum a régészeti programokon túl könyvkiadói tevékenységét is bemutatja a fesztiválon. A kiadványok a múzeum gyűjteményeinek gazdagságáról és az intézményben folyó tudományos kutatásokról, valamint az intézmény által vezetett régészeti feltárásokról adnak számot. A könyves kínálat a gyűjteményi és a kiállítási katalógusoktól a történeti és régészeti monográfiákon és tanulmányköteteken keresztül az ismeretterjesztő kiadványokig terjed.

A Kárpát-medence és Magyarország történetének meghatározó korszakairól gazdagon illusztrált ismeretterjesztő kiadványokat publikál a múzeum, és célja az is, hogy a kutatások és a kiállítások tudományos eredményeit és rajtuk keresztül a Kárpát-medence és Magyarország történetét a külföldi közönség is megismerje és elismerje, így sok angol nyelvű kötet is elérhető.

A MNM Babits Mihály Emlékháza az irodalom kedvelői számára lehet érdekes választás és célpont. Látható benne többek közt egy aláírásfal, amelyen a Nyugat folyóirat nagyjai mellett a korszak híres művészei is feljegyezték nevüket. A Balassa Bálint Múzeum megújult állandó kiállítása és látványraktára bemutatja Esztergom és környéke helytörténetét, nagy léptékben a kezdetektől egészen a 20. század közepéig. A tárlatban helyet kapnak a város és a környék kiemelt régészeti és történeti emlékei.