A Léleksegítő Alapítvány, a Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete, valamint Puskin Művelődési Ház közösen készül szeptember 16-ára. Ekkor várják majd a régióból érkező különlegességgel élők csoportjait, hogy egy kellemes program keretében tölthessenek el egy napot. Közben persze több versenyszámban ki is próbálhatják magukat a Puskin Művelődési Ház környékén kialakított pályákon. Az eseményt az önkormányzat is támogatja.

Lesz Turul-kupa, amely a mozgáskorlátozottak régiós ügyességi versenye, a Humanitás-kupa a kerekesszékesek számára jelent majd kihívást. Emellett boccia, szkander, darts és íjászat terén is lesz lehetőségük kipróbálni magukat. S nemcsak a fogyatékkal élők számára nyújt majd élményt ez a nap. A szervezők várnak minden érdeklődőt, hiszen civil szervezetek is lehetőséget kapnak majd a bemutatkozásra.

Olyan tevékenységeket kínálnak majd, amelyek révén megtapasztalhatják, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdeniük a látás-, a hallás-, a mozgássérülteknek vagy az autizmussal élőknek. A családokat játékos sportvetélkedő is várja, ahol a gyerekek adhatnak számot ügyességükről.

Információink szerint délután kulturális blokk lesz látható, amelyet az eredmények ismertetése követ. A nagyívű program lebonyolításához a szervezők önkéntesek jelentkezését is várják. A Léleksegítő Alapítvány Kék Madár Szülőklubjának közösségi oldalán olvashatnak erről részleteket. Fontos dátum augusztus 25-e, hiszen eddig várják a jelentkezőket a versenyekre. A szervezők közösségi oldalaikon olvashatóak a jelentkezés feltételei.