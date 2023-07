Szőnyben, a Kórház-tó mellett, a Kállay Ödön-parknál avatnák fel azt az emléktáblát, amelyet Bruncz János szőnyi fafaragóművész készített. A tervek szerint minden évben majd egy-egy új hírességgel bővülne ez a terület, elkészülhetne a tó körül a szőnyi hírességek sétánya is. Az ünnepséget szeptember 8-án 16 órakor tartanák, amelyhez előadások és egy rajzpályázat is kapcsolódna, amelynek eredményhirdetésére is itt lenne – mondta Turi Zsolt.

Dr. Nagy Endre 1913. november 12-én Schwend András (Endre) néven Ó-Szőnyben született. Édesapja Schwend Sándor ekkor Szőnyben uradalmi gazdatiszt volt, édesanyja Nagy Erzsébet, később az ő családi nevüket vette fel és az Endrét használta. Mint csendőr százados 1944. május 29-én kötött házasságot a zsidó származású báró Hatvany Alexandrával. A budai kapucinusok templomában Erdész páter adta össze őket, Serédi Jusztinián hercegprímásnál kieszközölt engedéllyel.

Alexandra édesapja báró Hatvany Ferenc magyar festőművész, műgyűjtő, családjuk Magyarország egyik leggazdagabb családjának számított. Édesanyja Királdy Lukács Luca, akinek édesapja dr. Lukács László, jogász, politikus, pénzügyminiszter, a Magyar Királyság 18. miniszterelnöke volt. (1912. április 22. – 1913. június 10.) Házasságukból két lánya született Diana és Nandine.

Rendkívül kalandos életet élt, 1944-ben letartoztatták, zsidórejtegetés és tiltott házasságkötés vádjával. A börtönben hetekig „szalmazsák szomszédja” volt Rajk László. Innen 1944 szeptemberében szabadult, majd 1945 októberében kinevezték Hatvanban vadászati felügyelőnek. Rákosi Mátyásnak, Kádár Jánosnak és kíséretüknek tartott vadászatokat.

Ezt követően is többször letartóztatták, majd elengedték, míg elhatározta, nem marad hazánkban, terhes feleségével és ötéves kislányával elmenekült, majd Ausztriában, illetve Németországban dolgozott. Második felesége Beretz Katalin írta, jelentette meg élettörténetét, visszaemlékezéseit. Mindemellett Turi Zsolt Szőny: A természet ösvényein 2021-ben megjelent könyvében is részletesen olvashatunk róla, valamint szőnyi vonatkozásairól.