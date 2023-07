A hulladékszállítással kapcsolatban a lakosság ebből a változásból vélhetően semmit nem észlelt, hiszen a szolgáltatás az eddigieknek megfelelően folyik tovább. Egyetlen apróbb, a családi házas övezetben élők számára kedvező változás lesz: a szelektív házhoz menő hulladékgyűjtésnél nem kell külön rendszerezniük a papír- és a műanyag hulladékot, azok egy zsákban is elhelyezhetők, ugyanis a szétválogatás a hulladéklerakón fog megtörténni.

Az önkormányzat feladata maradt továbbra is a közterületi hulladékgyűjtők ürítése, illetve az illegális hulladéklerakók felszámolása.

Több jelzés is érkezett a hivatalba, hogy a városban több helyen elhelyezett használt sütőolaj gyűjtésére alkalmas konténerek eltűntek, ám a használt sütőolaj leadása korántsem lehetetlen, Tatabányán az alábbi helyeken továbbra is leadható: Aldi étolajboksz; MOL üzemanyagkutak, Lidl áruházaknál kihelyezett gyűjtőedények és a két tatabányai hulladékudvar.

A kommunális hulladékgyűjtőkbe nem dobható hulladék elszállítására igénybe vehető a házhoz menő lomtalanítás, vagy le lehet adni a két hulladékudvar valamelyikébe. Ugyanakkor fontos: ne a szemetes mellé vagy a város egyéb közterületein váljanak meg a hulladéktól. Az önkormányzat az idén már 60 millió forintot fordított az illegális hulladéklerakók felszámolására. Éppen ezért kérik a városlakókat, hogy körültekintően bánjanak a hulladékokkal.