Márton Vlad András, a központ vezetője egy videót is közzétett, melyből kiderül, hogy a pár napos mókuskölyköket Tahitótfaluban találták, és a testükön lévő sebek, karmolások alapján arra lehet következtetni, hogy nem önszántukból estek le a földre. Mindenesetre igyekeznek segíteni rajtuk, így például cumisüveg segítségével táplálják őket.

A két mentett állat még éppen csak elkezdett „borostásodni”, most még egyáltalán nem hasonlítanak egy mókusra, mindössze karmaik utalnak a későbbi életmódjukra. Egyébként Márton Vlad András azt is megemlíti, hogy a rendszeres etetés mellett az is fontos, hogy pisiltetésre és székletürítésre sarkallják a néhány centiméteres rágcsálókat, hiszen enélkül a salakanyagok felgyűlnek a szervezetükben és akár el is pusztulhatnak.