Az igazgató két új társulati tagot is bemutatott, akiket már ismerhet a tatabányai közönség. Bartos Ági már három előadásában is szerepelt, a Kasimir és Karoline női címszerepét játszotta, míg Csabai Csongor az Amadeusban robbant be az idén.

Megható pillanat volt a társulati ülésen, amikor Széplaky Petra 14 év után elbúcsúzott a társulattól, ajándékul 60 üvegcsét adva a társulat tagjainak, bennük egy-egy üzenettel.

Az évad legjobb női és a legjobb férfi alakításáért Jászai Gyűrű-díjat adták át

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

A közönség szavazatai alapján az évad legjobb előadása Joe Orton bohózata, a Polgárkukkantó lett Guelmino Sándor rendezésében. Az évad legjobb színésznőjének járó díjat Szakács Hajnalka, az évad legjobb színészének járót pedig Crespo Rodrigo vehette át. A társulat szavazatai alapján Szakács Hajnalkának az évad legjobb női alakításáért, Mikola Gergőnek pedig az évad legjobb férfi alakításáért járó Jászai Gyűrű-díjat adták át.

A 2022/2023. évadban újra gazdára talált a Jászaiért Díj is, amelyet Belházi Rezső színpadmester vehetett át az új feladatkörében végzett példás munkájáért.