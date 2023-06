Ahogy arról beszámoltunk, újabb jelentős digitális fejlesztés fogja segíteni a betegeket, a minisztérium már dolgozik a járóbeteg-szakrendelőkbe tervezett új időpontfoglaló és behívó rendszeren, amely akár mobiltelefonon, alkalmazáson keresztül is elérhető lesz, és a betegek így is tudnak majd időpontot foglalni. A fejlesztés vármegyénkben az oroszlányi és a komáromi járóbeteg-ellátást is érinti.

Gulyás Gergely államtitkár kifejtette, a járóbeteg-irányítási rendszer (JIR) célja, hogy minél hamarabb kapjanak időpontot a betegek a vizsgálatra, és minél kevesebbet kelljen várakozniuk a rendelőben. Jelenleg a rendelőkben évente 50 millió alkalommal fordulnak meg betegek, páciensek, akiket leginkább a várakozási idő aggaszt, ezért fontos, hogy átláthatóbbá és gyorsabbá váljon a rendszer, közölte. Aláhúzta:

célunk, hogy csökkentsük a várakozási időt.

A következő hónapokban a rendszert integrálják az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) mobil alkalmazásába, az Egészségablakba is. Így a páciensek mobiltelefonon is nyomon tudják követni, hogy milyen időpontok állnak rendelkezésre a kivizsgálásokra. Egyeztettek a Magyar Orvosi Kamara elnökével, a Magyar Kórházszövetség elnökségi tagjaival, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökével, 100 járóbeteg-rendelő vezetőjével és az informatikai rendszereinek készítőivel.

Kilencven intézmény − az első ütemben harminc, a másodikban hatvan, köztük négy egyetemi klinika − mintegy 160 telephelyét érinti a fejlesztés. Két intézményben, az Albert Schweitzer Kórház hatvani és aszódi telephelyén, valamint az Országos Mozgásszervi Intézetben sikeresen zárult a tesztelés, ahogy arról a Heol.hu is beszámolt. Az államtitkár tájékoztatása szerint a fentiek, valamint az Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet és a komáromi Selye János Kórház járóbeteg-rendelői mellett az ország különböző pontjain építették ki a JIR rendszert.

Oroszlány egy másik fejlesztésben is érintett: itt jön létre az ország első hat szociális szakápolási központjának az egyike. Mindez egy átfogó rendszerátalakítás első lépcsőfoka.