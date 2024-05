E sorok írója már például hónapok óta vadászik Frank Miller magyarul is megjelent képregénysorozatának különféle részeire, a Sin City-széria egyes darabjai esetenként megközelítik a húszezer forintos, vagy afölötti határt. Érdemes a különféle bolhapiacokra is ellátogatni, ahol a használtkönyv-árusok néha egész meglepően olcsón kínálják a puccos boltokban árusított ritkaságokat.

Így leltem rá a már említett klasszikus néhány művére, illetve több más alkotó képregényére is, köztük a most ajánlott, a grafikus Kara és az író Lee Yun-He közös alkotására, a Démonnapló sorozatra. (Egy-egy Démonnapló rész eredeti ára 1999 forint a kiadói ajánlat szerint, az interneten most már 2990-nél tart, bizonyos helyeken az utolsó darabokért akár 5000 forintot is elkérhetnek, a bolhapiacon viszont kereken 500 forintért jutottam hozzá.)

A Démonnapló-széria a manga jellegzetes darabja, mely a műfaj jellegzetes, a japán fantasy képregényműfaj szép példája, mind grafikai stílusában, mind pedig tartalmában. A Kálovics Dalma által magyar fordított történetfolyam főhőse egy eredeti „szakmáját” tekintve tolvaj, ráadásul egy fiatal fiú, aki felhagyva bűnös üzelmeit elhatározza, hogy démonnagyúrrá válik. Raenef ugyanakkor mégsem tud igazán olyan gonosz lenni, ami egy démonnagyúrtól elvárható, legtöbb kalandjai tulajdonképpen ebből az alapállásból, konfliktushelyzetből adódik.

Jó szívén túl a főhős másik jellegzetes tulajdonsága a kétbalkezesség, mely szintén jó párszor sodorja bajba, mely gubancokból mégis mindig jól jön ki, mivel a nehézségek megsokszorozzák erejét, ügyességét. A képregényfolyam tipikusan gyerekeknek, kistinédzsereknek szóló darab, ugyanakkor érdemes figyelembe venni egy Magyarországon is terjedő világtrendet, mely szerint az 1960-as, 1970-es és 1980-as években gyerekkorú képregényfogyasztók felnőve sem hagytak fel ebbéli passziójukkal, és 40-es, 50-es, vagy afölötti korukban is lelkes képregénygyűjtők, olvasók maradtak.