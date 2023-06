Még év elején számoltunk be arról, hogy Esztergomban váratlan meglepetés ért egy sofőrt, akinek autója elé egy karácsonyfát fújt a szél. Az autóban kár is keletkezett, amiről akkor még nem lehetett tudni, hogy megtérül-e. Most azonban boldog véget ért ez a rendkívül furcsa történet.